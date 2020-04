Europa-Park

Europa-Park vertoont verhaal achter nieuwe attractie in 4D-bioscoop

Europa-Park laat bezoekers dit jaar op verschillende plekken kennismaken met het verhaal achter de nieuwe attractie Piraten in Batavia. In de bioscoop Magic Cinema 4D, waar normaal gesproken animatievideo's te zien zijn, wordt dit seizoen een korte film vertoond met het achtergrondverhaal van de darkride.



Vorig jaar verscheen al een voorproefje van enkele minuten op YouTube. De uiteindelijke film, met de titel 'Aufbruch nach Batavia', zal zo'n tien minuten duren. Magic Cinema 4D bevindt zich in het Franse themagebied.





ZIE OOK: Video: Europa-Park geeft voorproefje op terugkeer Piraten in Batavia



Er zijn straks dagelijks vertoningen om 11.40 uur, 14.20 uur en 16.20 uur. De rest van de dag staan de gebruikelijke animatiefilms op het programma. In tegenstelling tot de andere films in het theater is de Batavia-film tweedimensionaal. De opnames vonden in Nederland plaats, onder meer in Delft.



Magische dolk

Piraten in Batavia stamt uit 1987. Na een brand in 2018 wordt de bekende attractie in het Nederlandse themadeel op dit moment opnieuw opgebouwd, met nieuwe decors. Europa-Park bedacht ter gelegenheid van de wederopstanding een nieuw verhaal, dat in het teken staat van de Nederlandse piraat Bartholomeus van Robbemond. Hij gaat samen met zijn otter Jopie op zoek naar een magische dolk.



Eigenlijk zou Europa-Park weer opengaan op 28 maart. Door het coronavirus is op dit moment niet duidelijk wanneer het Duitse attractiepark weer toegankelijk zal zijn. Voorlopig gaat de directie uit van een sluiting tot en met 19 april.





ZIE OOK: Europa-Park toont indeling van darkride Piraten in Batavia