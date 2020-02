Europa-Park

Europa-Park wapent zich tegen corona

Europa-Park zet zich schrap nu corona langzaam maar zeker Europa binnendringt. Het grootste attractiepark van Duitsland neemt meerdere maatregelen voor het nieuwe pretparkseizoen, dat van start gaat op zaterdag 28 maart. Dat vertelt een woordvoerster aan een regionale krant.



Europa-Park doet er alles aan om het verspreiden van het virus onder medewerkers en bezoekers te voorkomen, zegt de voorlichtster in gesprek met de Lahrer Zeitung. Zo worden op strategische plekken in het resort stations met desinfectiemiddelen geplaatst. Voorbeelden zijn de entreehal van waterpark Rulantica, de lobby's van de hotels en het conferentiecentrum, waar regelmatig externe evenementen plaatsvinden.





ZIE OOK: Efteling 'voorbereid op alle scenario's' na coronabesmetting in gemeente



Daarnaast worden "gevoelige plekken" extra gereinigd, zoals de vochtige ruimtes van waterwereld Rulantica. Of er bij de achtbanen en andere attracties ook aanvullend schoonmaakwerk nodig is, wordt nog bekeken. "De veiligheid van onze gasten is een topprioriteit", aldus de woordvoerster.



Noodplan

Bij de meldkamer van de medische post ligt een speciaal noodplan klaar voor het geval iemand corona opgelopen blijkt te hebben. Voor medewerkers die zich niet goed voelen, is speciale hulp beschikbaar. Europa-Park heeft zo'n vierduizend personen in dienst, waarvan een kwart uit Frankrijk. Zij krijgen voortdurend adviezen over hygiëne.



Voor een daling van het bezoekersaantal wordt momenteel niet gevreesd. Volgens de zegsvrouw heeft de angst voor het coronavirus niet geleid tot tegenvallende verkoopcijfers. "Sommige gasten komen met vragen, maar er worden geen hotelkamers geannuleerd." Wel gaat het externe evenement Cloudfest 2020, dat van 16 tot en met 19 maart in Europa-Park gehouden zou worden, vanwege het coronavirus niet door.



Tienduizenden

Europa-Park verwelkomt regelmatig tienduizenden bezoekers per dag. Vorig jaar werd afgesloten met ruim 5,7 miljoen bezoekers, exclusief waterpark Rulantica.

ZIE OOK: Coronapatiënt bezocht Duits waterpark