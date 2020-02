Tropical Islands Resort

Coronapatiënt bezocht Duits waterpark

Een man besmet met het coronavirus heeft onlangs enkele dagen doorgebracht in het Duitse waterpark Tropical Islands, nabij Berlijn. Hij bezocht het populaire waterparadijs - gerund door Nederlander Wouter Dekkers - tussen donderdag 20 en zondag 23 februari. Volgens Tropical Islands en de autoriteiten is er geen reden tot paniek.



Tests zouden aangetoond hebben dat de kans op infectie in het overdekte waterpark nagenoeg nul was. "Er is een risicobeoordeling uitgevoerd waaruit blijkt dat eventuele virussen zich in de grote hal niet konden verspreiden", laat het Duitse ministerie van Volksgezondheid weten.





De coronapatiënt was in Tropical Islands met drie andere volwassenen en een kind. Het gezelschap zou vooral het grote zwembad bezocht hebben. De sauna en het wellnesscentrum sloegen de badgasten over. Ze hadden naar verluidt alleen contact met medewerkers, niet met andere zwemmers. De 91 personeelsleden van het bedrijf vertonen tot nu toe geen symptomen van de ziekte.



Tropical Islands trok tussen 20 en 23 februari dagelijks ruim 3500 bezoekers. Het ziektegeval heeft verder geen invloed op de gang van zaken. De tropische bestemming blijft gewoon geopend voor publiek. In een Duitstalige video op social media stelt men het publiek gerust.



Het waterpark, gebouwd in een oude luchtschiploods van 107 meter hoog, is onderdeel van de Spaanse groep Parques Reunidos. Daarbij horen ook onder andere Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany. Voormalig Slagharen-directeur Wouter Dekkers stapte een jaar geleden over naar Tropical Islands.

