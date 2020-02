Wildlands Adventure Zoo Emmen

Nieuw logo Wildlands Adventure Zoo Emmen zorgt voor boze reacties

Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft vanaf vandaag een nieuw logo. Het oude logo van het Drentse dierenpark bestond uit een grote wereldbol met een kompas, een vliegtuig en verschillende dieren. Het nieuwe beeldmerk, alleen bestaand uit letters, is een stuk simpeler. De eerste reacties zijn niet erg positief.



'Wild' en 'lands' worden nu allebei op een andere regel geschreven, volledig in kapitalen. De letters lijken opengekrabd te zijn door de klauwen van een wild dier. Daaronder staat in het klein 'Adventure Zoo Emmen'.





"Dit nieuwe logo is het resultaat van een verdere aanscherping van de positionering van het park", laat een woordvoerster weten. Sinds eind 2018 wordt Wildlands niet meer geprofileerd als themapark, maar als dierentuin. "Met dit logo dragen we de unieke positie van Adventure Zoo nóg meer uit."



1 aprilgrap

Op social media reageren bezoekers allesbehalve enthousiast. Onder een Facebook-bericht waarin Wildlands de verandering aankondigde, overheerst de teleurstelling. "Geen mooi logo", reageert Tanya Prins. "Vind er niks aan, die oude is veel mooier", zegt Michel Vries. "Is dit een grap?", vraagt Marian Root zich af. "Nauwelijks te zien dat het om een dierenpark gaat", oordeelt Hillie van Gogh. "Hopelijk een vroege 1 aprilgrap", aldus Mariëlle.



"Zonde, oude logo was veel mooier", laat Jolanda Liam weten. "Niks aan", vindt Debbie Schaafsma. "Fantasieloos, rare kleur, geen prikkel", somt Magda op. Petra Joling: "Saai, niet vrolijk, niet leuk of interessant voor kinderen. Persoonlijk vind ik het oude logo véél mooier." Erik Moorlag: "De oude was mooier. Waarom is er niet overlegd met de abonnementhouders?"



Vreselijk

"Vond die vorige tien keer leuker", merkt Camilla van Draanen op. "Gewoon vreselijk", schrijft Jolanda Hendriks. "Dit heeft niets met wennen te maken", vreest Jas Lis. "Dit logo is echt niet mooi. Snap deze keus totaal niet." Herman Sukking: "Echt saai. Begrijp het niet. Kost weer bakken met geld. Jullie waren net zo mooi op weg om park mooier te maken." Ferdi Zomer: "Ben wel benieuwd wat de kosten zijn van deze verandering. Het lijkt in ieder geval nergens op."





