Nieuwe bioscoopfilm over vrouw die verliefd wordt op attractie

Kun je als mens verliefd worden op een pretparkattractie? Daarover gaat de nieuwe bioscoopfilm Jumbo. De Franstalige arthousefilm vertelt het verhaal van de jonge vrouw Jeanne (Noémie Merlant), die 's nachts als schoonmaakster in een pretpark werkt.



Terwijl haar moeder erop aandringt om een man te ontmoeten, heeft Jeanne alleen oog voor knipperende lampjes en mechanische apparaten. Als ze geconfronteerd wordt met een gloednieuwe attractie in het park, slaat de vonk onmiddellijk over. Vanaf dat moment draait haar hele leven om de ride, die ze liefkozend Jumbo noemt.





De filmopnames vonden in het voorjaar van 2018 plaats in het Belgische pretpark Plopsa Coo. Daar was speciaal voor de gelegenheid de kermisattractie Move-It neergezet.



Sundance

De 93 minuten durende film, geschreven en geregisseerd door Zoé Wittock, ging in januari in première op het Sundance Film Festival in de Verenigde Staten. Deze maand is de productie te zien tijdens het Duitse Berlin International Film Festival. De Nederlandse première staat gepland voor 6 augustus.

