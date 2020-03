Plopsa Group

Plopsa kondigt nieuw pretpark aan voor Tsjechische hoofdstad Praag

De Plopsa Group gaat uitbreiden naar Tsjechië. Na het openen van pretparken in België, Nederland, Duitsland en Polen wordt er ook een overdekt Plopsa-attractiepark gebouwd in de Tsjechische hoofdstad Praag. Dat heeft de Vlaamse parkengroep zojuist bekendgemaakt.



Plopsa vindt het naar eigen zeggen belangrijk om samen te werken met "strategische partners die het land en de plaatselijke regelgeving beheersen". Voor de realisatie van het Tsjechische park wordt daarom een akkoord gesloten met vastgoed- en investeringsbedrijf TNI Group en investeringsgroep Kaprain.





De initiatiefnemers spreken over het "grootste indoorpretpark van Tsjechië". Er komen vijftien attracties, waaronder een achtbaan, zweefmolen en valtoren. Studio 100-figuur Maya de Bij krijgt een belangrijke rol. Het park wordt onderdeel van winkelcentrum Premium Outlet Prague Airport (POP), dat ook door Kaprain werd gefinancierd.



Coördinatie

In tegenstelling tot in andere Europese landen gaat Plopsa de exploitatie van het nieuwe park niet zelf op zich nemen. "We focussen ons in de eerste fase vooral op de coördinatie en de opvolging van het bouwproces en later op de operationele opstart en advies tijdens de exploitatie."



Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof zegt blij te zijn met de samenwerking. "Ik ben ervan overtuigd dat we hier met z'n drieën een succesverhaal kunnen van maken." De ligging is volgens hem erg belangrijk. "We hopen niet alleen families, maar ook veel toeristen te ontvangen."



Opening

De bouwwerkzaamheden moeten zo snel mogelijk beginnen, zodat de opening kan plaatsvinden in het najaar van 2021. Een naam is nog niet bekend. Over de komst van een Tsjechisch Plopsa-park werd al in 2015 gesproken.





