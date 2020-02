Efteling

Efteling 'voorbereid op alle scenario's' na coronabesmetting in gemeente

De Efteling is "voorbereid op alle scenario's" als het gaat om de uitbraak van het coronavirus. Dat vertelt een woordvoerder van het attractiepark nadat er voor het eerst corona is opgedoken in ons land. De eerste Nederlandse coronapatiënt is een 56-jarige man uit Loon op Zand, de gemeente waar de Efteling ligt.



Hij wordt op dit moment behandeld in het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. De Efteling houdt alle ontwikkelingen naar eigen zeggen scherp in de gaten. "Zeker nu een besmetting in Loon op Zand is geconstateerd. Maar we wachten met concrete acties tot het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu met aanvullend advies komt."





Op dit moment worden er geen extra maatregelen geadviseerd. Daarom onderneemt de Efteling voorlopig geen concrete stappen. "Als dat verandert, volgt de Efteling die adviezen direct op." Wel deelt men tips om virussen te voorkomen nu al actief met medewerkers.



Dicht

In landen als China, Japan en Italië is het dagelijkse leven deels platgelegd door de uitbraak van corona. Attractieparken zijn daar dicht.

