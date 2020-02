Attractiepark Toverland

Nog een attractie dicht tijdens 'pré-seizoen' in Toverland

Bezoekers van Toverland moeten nog een attractie missen tijdens het zogeheten 'pré-seizoen'. Het park is dit jaar voor het eerst al volledig open tijdens de voorjaarsvakantie en in de weekenden van maart, als een voorproefje op het zomerseizoen dat eind maart begint.



Wildwaterbaan Djengu River ontbreekt vooralsnog vanwege een kapot onderdeel. Deze week werd duidelijk dat het daar niet bij blijft: ook schommelschip Scorpios in themagebied Ithaka kampt sinds zondag met een technische storing, bevestigt een woordvoerster.





"We proberen dit zo snel mogelijk op te lossen, wat op korte termijn helaas niet mogelijk is", aldus de voorlichtster. Toverland weet nog niet wanneer de attracties weer in gebruik genomen kunnen worden. Voorlopig staan Djengu River en Scorpios tot en met vrijdag 6 maart op de onderhoudskalender.



Harde wind

De afgelopen dagen bleven veel buitenattracties urenlang gesloten in verband met de weersomstandigheden. Zo kunnen achtbanen als Fenix, Troy en Dwervelwind niet draaien bij harde wind. Dwervelwind komt ook in de problemen bij lage temperaturen. Op zondag deelden medewerkers vrijkaarten uit vanwege het grote aantal gesloten attracties.

