Efteling

Verrassing: directeur en ontwerper doen onverwachts mee met Efteling-pubquiz van fans

Deelnemers van een Efteling-pubquiz, georganiseerd door fans, kregen vanmiddag opvallende concurrentie. Aan het evenement deed onaangekondigd een team met Efteling-prominenten mee. Onder andere een bekende ontwerper en de parkdirecteur besloten zich in de strijd te mengen.



De pubquiz, georganiseerd door Efteling-fansite De Vijf Zintuigen, werd voor de vierde keer gehouden. 23 teams van vier personen worstelden zich in een zaal in het Carrouselpaleis door acht rondes met in totaal tachtig pittige vragen over de Efteling. Eén van de teams, De Eftelinsiders, bleek een vreemde eend in de bijt.





Die groep bestond namelijk niet uit Efteling-fans, maar uit parkdirecteur Coen Bertens, ontwerper en entertainer Jeroen Verheij, Efteling-archivaris Gerrie van Dongen en woordvoerder Steven van Gils. Zij moesten zich wagen aan vragen als: in welke landenscènes van Carnaval Festival komt mascotte Jokie níet voor? En: uit welke dieren bestaat het standbeeld van de De Bremer Stadsmuzikanten en in welke volgorde staan ze? Ook een lastige: waar in de Efteling is het officieel mogelijk om te trouwen? Een strikvraag, want dat kan nergens.



Clubbladen

Verheij had een dubbele voorsprong. Los van zijn enerverende Efteling-carrière was hij in de jaren tachtig, ver voor de komst van internet en social media, namelijk één van de oprichters van de Efteling Fanclub. Hij maakte clubbladen waarin de kleinste veranderingen in het park besproken werden.



Het team met de bekende Efteling-medewerkers deed het niet slecht, maar wist de top drie niet te halen. Men moest genoegen nemen met de vijfde plaats. Op de eerste plek eindigde het team Duynder Visser, met de mensen achter de online Efteling-encyclopedie Eftepedia.





