Hoe val je als klein pretpark op tussen de grote jongens?

Hoe krijg je als regionaal pretpark landelijke allure? Attractiepark Julianatoren in Apeldoorn is dat de afgelopen jaren op een slimme manier gelukt. In de Looopings Podcast vertelt algemeen directeur Jeroen Buter wat ervoor nodig was om als kleine speler een landelijke uitstraling te krijgen.



In 2013 kwam het management van de Julianatoren tot de conclusie dat het park plotseling niet meer zo goed draaide als voorheen. Er lagen twee opties op tafel om te kunnen overleven: kleiner worden en bezuinigingen, of de schaal vergroten. Buter koos voor het tweede. Op welke manier was echter nog de vraag.





Toen zijn kinderen hem smeekten om naar een Nickelodeon-fandag in het Dolfinarium te gaan, terwijl ze helemaal niets met dolfijnen hadden, werden zijn ogen geopend. Externe mascottes bleken een gouden greep, maar dat trucje werkte slechts tijdelijk. De volgende stap werd investeren in eigen kindermerken.



Door elkaar

In het interview legt directeur Buter ook uit tegen wat voor problemen de Julianatoren aanloopt bij het bouwen van nieuwe attracties. Verder vertelt de pretparkbaas over zijn nieuwste uitdaging: het creëren van themagebieden in een park dat decennialang allerlei verschillende soorten attracties kriskras door elkaar heeft gezet.

De Looopings Podcast is er voor iedereen die meer wil horen over de wereld van pretparken en attracties. Op elke eerste dag van de maand verschijnt een interview met een prominent figuur uit de branche. Wil je reageren,



