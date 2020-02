Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen kiest voor nieuwe 4D-film

In Attractiepark Slagharen is dit jaar een nieuwe 4D-film te zien. Het pretpark presenteert in 4D-theater El Teatro de animatiefilm Storks, gebaseerd op de gelijknamige bioscoopfilm uit 2016. Het verhaal gaat over ooievaars die tegenwoordig geen baby's meer bezorgen, maar pakketjes voor een internationale internetgigant.



De film werd geproduceerd door Warner Bros. Animation, bekend van The Lego Movie. Slagharen vertoont een korte versie, voorzien van speciale effecten als water en wind. "Deze vrolijke, frisse en kleurrijke film sluit perfect aan bij onze doelgroep: kinderen met hun ouders en grootouders", vertelt een woordvoerster aan Looopings.





Het nieuwe Slagharen-seizoen start op vrijdag 27 maart. Net als vorig jaar wordt de 4D-attractie ook geschikt gemaakt voor Duitse bezoekers. Er komen voorstellingen in het Nederlands én in het Duits.



Looney Tunes

In El Teatro waren de afgelopen jaren films te zien als Robin Hood, The Good, The Bad and A Horse, Looney Tunes en Yogi Bear. 's Winters kiest Slagharen doorgaans voor een speciale winterfilm.

