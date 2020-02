Plopsa Group

Plopsa Group maakt plannen voor nieuwe pretparken concreet

De plannen van de Vlaamse Plopsa Group om een groot aantal nieuwe pretparken te openen in Polen worden concreet. Directeur Steve Van den Kerkhof onthulde afgelopen najaar al in een interview dat hij naast Majaland Kownaty - het eerste Plopsa-park in Polen - nog meerdere attractieparken zou willen toevoegen. In een nieuw jaarboek van de firma staan de plannen voor het eerst zwart op wit, compleet met logo's voor de nieuwe parken.



Het 'Plopsa Yearbook 2019' schetst de toekomstsituatie van de Plopsa Group, inclusief de opening van Majaland Warszawa in hoofdstad Warschau, Majaland Katowice in Zuid-Polen en Majaland Gdansk in het noorden. Samen met Majaland Kownaty in het oosten zorgt dat voor een grote ruit, waarbij de vier parken vier tot vijf uur rijden van elkaar verwijderd liggen.





Majaland Kownaty opende in september 2018 als een grotendeels overdekt pretpark met een bescheiden buitengebied. Sindsdien wordt er volop geïnvesteerd in buitenattracties. Afgelopen zomer opende de 22 meter hoge houten achtbaan Wilkolak. Op dit moment wordt gebouwd aan een Wickie de Viking-buitengedeelte met een splash battle en een disk'o coaster. Volgend jaar opent een grote waterspeeltuin.



Openluchtpark

Het nog te bouwen Plopsa-park in Warschau moet ook deels een openluchtpark worden. Op een bijgevoegd ontwerp staan een plein met fonteinen, een kinderspeeltuin, een vliegtuigmolen, een verkeerstuin en een spectaculaire sky fly-attractie.



"Majaland in Warschau zal deel uitmaken van een innovatief shopping- en entertainmentcomplex genaamd Project Góraszka", staat bij de plannen. "Deze locatie zal, met afwerking van de infrastructurele werken de komende twee jaar, een van de best bereikbare plaatsen in de agglomeratie van Warschau worden."



Vergunningen

Het project van 30 miljoen euro moet "twee jaar na het ontvangen van de vergunningen" af zijn. Katowice en Gdansk krijgen in eerst instantie overdekte Plopsa-hallen vergelijkbaar met de eerste fase van Majaland Kownaty.



Het jaarboek laat ook zien wat de nieuwe parken moeten doen met de bezoekersaantallen van de Plopsa Group. Majaland Warszawa, Majaland Katowice en Majaland Gdansk zijn al ingetekend in een grafiek voor de jaren na 2021.



375 miljoen euro

"De komende vijf jaar bedragen de totale investeringen maar liefst 375 miljoen euro", zegt het bedrijf. "Met de geplande opening van de nieuwe parken hopen we tegen 2024 bijna 5,5 miljoen bezoekers te mogen verwelkomen." Nu zijn dat er nog zo'n 3 miljoen.



De ambitieuze expansieplannen van de Plopsa Group stoppen overigens niet in Polen. Ook in Nederland wil men zo snel mogelijk een nieuw Plopsa-park met een waterparadijs uit de grond stampen.









