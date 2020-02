Ouwehands Dierenpark Rhenen

Geen Chinese dierenartsen bij panda's Ouwehands Dierenpark door coronavirus

De mogelijk zwangere reuzenpanda van Ouwehands Dierenpark krijgt voorlopig geen Chinese dierenartsen op bezoek. Vanwege de potentiële zwangerschap van panda Wu Wen is het belangrijk om het dier scherp in de gaten te houden. Daarvoor is een gespecialiseerd team van Chinese pandadeskundigen in het leven geroepen, maar door het coronavirus kunnen zij niet langskomen.



Het contact met de Chinezen gebeurt voorlopig noodgedwongen via e-mail en appjes, vertelt dierentuindirecteur Robin de Lange aan het ANP. "De Chinezen kijken nu steeds mee met ons eigen team van ervaren dierenartsen en verzorgers."





Dat er geen rechtstreeks contact mogelijk is, noemt hij "lastig maar niet onoverkomelijk". Een reis die de Nederlandse pandaverzorgers binnenkort zouden maken naar het fok- en opvangcentrum in China is eveneens uitgesteld.



Faalden

De Chinese panda-experts hebben veel meer ervaring met drachtige panda's dan hun Nederlandse collega's. Ze kunnen signalen die wijzen op de komst van een jong eerder herkennen. In Nederland werd nog nooit een panda geboren. Eerdere pogingen om Wu Wen vruchtbaar te maken faalden.



De twee panda's Wu Wen en Xing Ya hebben in januari voor het eerst gepaard sinds dat ze in 2017 naar ons land kwamen. Of de vrouwtjespanda daadwerkelijk zwanger is, is nog niet bekend. Ouwehands Dierenpark heeft de dieren uit China in bruikleen. Een eventuele baby is ook automatisch eigendom van China.

