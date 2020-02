Disneyland Paris

Tickets voor Disneyland Paris nu ook te koop in officiële app

Disneyland Paris maakt het makkelijker om tickets te kopen via de officiële app. Sinds kort is het mogelijk om in de app op de dag van het bezoek entreebewijzen aan te schaffen voor de Disney-parken. Bezoekers hoeven dus niet in de rij te staan voor de kassa: ze rekenen hun toegangskaarten ter plaatse af op hun smartphone.



Die digitale tickets kunnen vervolgens direct gescand worden bij de ingang. Bij andere grote pretparken in Europa is dat al jaren de normaalste zaak van de wereld, maar Disneyland Paris loopt hopeloos achter op het gebied van digitale ontwikkelingen. Tot nu toe werd er doorverwezen naar een mobiele website.





De app heeft een apart tabblad met tickets. Daar staat nu de optie "Ga vandaag naar de Disney-parken" voor een bezoek op de dag zelf. Vervolgens wordt er gevraagd hoeveel Disney-parken men wil bezoeken. Voor toegang tot beide parken moet 107 euro afgerekend worden. Wie genoegen neemt met óf het Disneyland Park óf het Walt Disney Studios Park is 87 euro kwijt.



FastPass

Kaarten voor toekomstige dagen zijn niet rechtstreeks in de app te bestellen. Daarvoor wordt nog steeds de mobiele website gebruikt. Hetzelfde geldt voor jaarabonnementen en betaalde FastPass-tickets.



De Amerikaanse Disney-resorts maken gebruik van een stuk geavanceerdere apps, die bijvoorbeeld ook actiefoto's en FastPass-reserveringen laten zien. De computersystemen van Disneyland Paris zijn echter zo verouderd dat dergelijke functies niet overgenomen kunnen worden. Daarom moest voor het Europese resort een volledig nieuwe app ontwikkeld worden.

