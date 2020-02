Nieuws

Italiaans pretpark krijgt tweede vestiging

Het Italiaanse pretpark Leolandia, aan de rand van Milaan, begint binnenkort met de bouw van een tweede vestiging. Leolandia Umbria komt te liggen bij het stadje Narni, ongeveer 70 kilometer ten noorden van Rome.



Leolandia Umbria krijgt een oppervlakte van 65.000 vierkante meter. In vijf gebieden maken bezoekers straks kennis met thema's die verbonden zijn aan de regio Umbrië. De overheid betaalt mee aan de bouw. Het totale park kost 36 miljoen euro, waarvan tweederde bij elkaar is gebracht met subsidies.





Het nieuwe park is net als het originele Leolandia bedoeld voor kinderen tussen 0 en 10 jaar oud. Er komen 24 attracties, een theater en overnachtingsmogelijkheden.



Achtbanen

Hoe het attractieaanbod er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. In het eerste park staan onder meer vier achtbanen, maar er is ook ruimte voor educatie. Zo kunnen bezoekers ervaren hoe het er op een boerderij aan toegaat. De miniatuurwereld Minitalia bevat schaalmodellen van beroemde Italiaanse gebouwen en vertelt de geschiedenis van het land.



Leolandia Umbria moet een belangrijke toeristische bestemming worden. Ook de werkgelegenheid in de regio krijgt een flinke boost. Het park levert naar verwachting 250 nieuwe banen op.





