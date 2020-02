Efteling

Ruim 80 procent pretparkfans is voor rookverbod in de Efteling

De Efteling zou er goed aan doen om een algemeen rookverbod in te voeren. Dat vindt een overgrote meerderheid van de pretparkfans, blijkt uit een peiling van Looopings. Nu mogen bezoekers van het attractiepark nog overal roken, met uitzondering van wachtrijen en overdekte ruimtes.



In het Sprookjesbos wordt het opsteken van een sigaret afgeraden, maar verboden is het niet. Als het aan pretparkfans ligt, komt er snel verandering in dat beleid. In totaal brachten 1042 personen hun stem uit in een Twitter-poll. Maar liefst 81,5 procent van de deelnemers zegt voorstander te zijn van een rookverbod in de Efteling.





Slechts 13 procent ziet liever geen aangescherpte maatregelen. 5,5 procent van de stemmers heeft geen mening over de kwestie.



Slagharen

In pretparken als Avonturenpark Hellendoorn, Julianatoren en Attractiepark Slagharen is roken al overal verboden, met uitzondering van enkele afgezonderde rookzones. Ook een hoop dierentuinen kozen al voor dat beleid. De Efteling - veruit het grootste en populairste attractiepark van de Benelux - waagt er zich tot nu toe niet aan.



Er wordt intern wel over gesproken, vertelt een Efteling-woordvoerster aan Looopings. "Toevallig onderzoeken wij momenteel of wij ons rookbeleid willen aanscherpen en zo ja, op welke manier dan.", zegt ze. "We overwegen hierbij diverse opties. Deze poll gaan we zeker meenemen als input in onze overwegingen."



Korte termijn

Het sprookjespark wil naar eigen zeggen niet over één nacht ijs gaan. Daarom komen er op zeer korte termijn waarschijnlijk geen ingrijpende wijzigingen. "We moeten natuurlijk goed afwegen wat onze gasten van ons vragen. Het aanpassen van het beleid moet zeer weloverwogen gebeuren, want het heeft stiekem heel wat voeten in de aarde."

