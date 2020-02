Efteling

Foto's: eerste sneeuw van 2020 gevallen in de Efteling

De Winter Efteling is officieel al weken voorbij, maar toch lag de Efteling er woensdagochtend weer even bij als een winterwonderland. Het eerste échte laagje sneeuw van 2020 in het attractiepark zorgde voor fraaie plaatjes. Ook bood het de allereerste gelegenheid om het nieuwe sprookje De Zes Zwanen, dat afgelopen najaar openging, in de sneeuw te zien.



Ondanks de vakantieperiode was het niet erg druk. De langste wachtrijen bedroegen 's middags zo'n 20 tot 30 minuten, bij Symbolica en Droomvlucht. Vanwege het weer waren de buitenachtbanen in eerste instantie buiten gebruik. Nadat de sneeuw begon te smelten, konden de Python, Baron 1898 en Joris en de Draak heropend worden.





Alleen De Vliegende Hollander en de Piraña bleven gesloten vanwege gepland onderhoud. Familieachtbaan Max & Moritz is nog in aanbouw.



Kunstmatig

Eind vorige maand kleurde een groot deel van de Efteling ook wit. Dat gebeurde kunstmatig, in verband met filmopnames. In het park werd een winterse bioscoopfilm opgenomen, die eind dit jaar in première gaat.





























