Attractiepark Toverland

Componist teleurgesteld dat Toverland popliedjes draait in plaats van themamuziek

Het Duitse bedrijf IMAscore, dat voor Toverland talloze themaliederen componeerde, zegt teleurgesteld te zijn over nieuwe muziek in het park. Sinds afgelopen weekend horen bezoekers van het Limburgse attractiepark in één van de themagebieden Sky Radio-achtige popliedjes van bekende artiesten in plaats van speciale themamuziek. Erg jammer, vinden de makers.



Toverland draait in het middeleeuwse parkdeel Avalon - geopend in 2018 - nu hits van bijvoorbeeld ABBA, Robbie Williams, Tom Jones, Ed Sheeran en Rowwen Hèze. "We hebben ervan gehoord", meldt een woordvoerder van IMAscore aan Looopings. "Het maakt een componist verdrietig als blijkt dat al het harde werk slechts voor zo'n korte periode periode is geweest. Toch is het gebeurd."





Waarom kiest een park hiervoor? "We weten niet waarom de mensen van Toverland dit gedaan hebben, maar natuurlijk is het hun goed recht", reageert de voorlichter. "Parken bepalen zelf waar en hoelang ze onze muziek willen draaien."



Geen geldkwestie

Aan de financiën kan het in ieder geval niet gelegen hebben. "Het is geen geldkwestie, want voor onze soundtracks wordt één keer betaald. Daarna mogen ze voor eeuwig gebruikt worden, zonder additionele licentiekosten."



Tot nu toe leek Toverland juist erg trots op de samenwerking met IMAscore. "Muziek speelt een cruciale rol in Toverland", meldde het park enkele jaren geleden in een persbericht. "Alle muziek in zowel het park als de shows is speciaal voor Toverland gecomponeerd." Van die gedachte is nu dus afgestapt.



Sfeer en emoties

Peter van Holsteijn, hoofdontwerper van Avalon, liet eerder optekenen dat hij muziek ziet als hét middel om "de gevoelens van de gasten te regisseren". "Onze muziek versterkt de sfeer en emoties van de bezoekers. Goed getimede muziek stelt ons in staat om naar bepaalde climaxen toe te werken. Muziek zet de toon."



Hoe Sex Bomb van Tom Jones in dat plaatje past, is niet helemaal duidelijk. Toen Van Holsteijn op Twitter gevraagd werd naar zijn mening over de gang van zaken, kwam er geen antwoord.



Spijt

Ondertussen lijkt Toverland langzaam maar zeker alweer spijt te krijgen van de merkwaardige omschakeling. In het buitengedeelte van het themagebied was vandaag weer de originele IMAscore-muziek te horen. Wie ging eten in restaurant The Flaming Feather, hoorde nog wel nummers van Robbie Williams, Rowwen Hèze en ABBA.

