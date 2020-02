Thorpe Park Resort

Engels pretpark presenteert Black Mirror-attractie

Een pretpark in Engeland krijgt een attractie rond de populaire Netflix-show Black Mirror. Attractiepark Thorpe Park opent dit jaar Black Mirror Labyrinth, een doolhof in de stijl van de duistere serie. De toevoeging wordt "de eerste live Black Mirror-ervaring ter wereld" genoemd.



"Bezoekers betreden een hypnotiserend labyrint dat gebruikmaakt van geavanceerde visuele technologie en prikkelende decors", laat het park weten. "In een onvoorspelbare gedigitaliseerde dimensie onthullen gasten de pijnlijke waarheid van hun bestaan, waardoor ze zich zullen afvragen hoe goed ze zichzelf eigenlijk kennen."





Black Mirror Labyrinth vervangt het spookhuis The Walking Dead: Living Nightmare Maze, dat opende in 2017. Voor de nieuwe attractie hoeft niet extra bijbetaald te worden: toegang zit inbegrepen bij de entreeprijs. Thorpe Park gaat op vrijdag 27 maart weer open.



Verhaallijn

Black Mirror werd voor het eerst uitgezonden in 2011, door de Britse zender Channel 4. In 2016 nam Netflix de serie over. Inmiddels zijn er vijf seizoenen gemaakt. Elke aflevering staat volledig op zichzelf, met een andere cast en een nieuwe verhaallijn. Technologische ontwikkelingen vormen een terugkerend thema.

