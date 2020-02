Efteling

Ophef over 'walgelijke' en 'racistische' carnavalswagen met Efteling-thema

Op social media wordt vol afschuw gereageerd op een foto van een carnavalswagen met een Efteling-thema. Een carnavalsvereniging uit het Brabantse dorp Erp plaatste eerder vandaag een afbeelding van de optocht uit 2019 op Facebook, ter promotie voor de carnavalsoptocht die vanmiddag plaatsvond. Daarop is een wagen te zien in de vorm van een vluchtelingenboot met een Efteling-logo.



Op de boeg staan twee bosjesmannen, gebaseerd op de figuren die eerder in de Efteling-attractie Carnaval Festival stonden. De zijkant van de wagen is voorzien van de term "Droomvluchtelingen", een woordspeling op Droomvlucht. Een vlag toont de tekst "Het wordt ons Effe te link", in de stijl van het officiële Efteling-logo.





De foto is dus een jaar oud, maar de reacties zijn er niet minder fel om. Op Facebook werd de wagen in honderden commentaren walgelijk, smakeloos en racistisch genoemd. Inmiddels heeft de bewuste vereniging - CV De Uilen van Empeldonk - het Facebook-bericht verwijderd.



Misbruikt

Ook het sprookjespark zelf is niet blij met de uiting. "De Efteling betreurt het dat ze tijdens deze Empeldonkse carnavalsoptocht wordt betrokken in een politieke discussie", luidt de officiële reactie. "Wij nemen afstand van de boodschap van deze carnavalsvereniging, die hiervoor ons logo heeft misbruikt."



Carnaval Festival onderging vorig jaar een grote renovatie, waarbij onder andere de omstreden figuren in de Afrikaanse scène van de attractie zijn vervangen. In plaats van primitieve bosjesmannen staan daar nu traditionele Afrikaanse dansers.





