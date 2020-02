Diergaarde Blijdorp

Blijdorp wilde Efteling-achtige darkride bouwen

Diergaarde Blijdorp heeft jaren geleden plannen gemaakt voor het bouwen van een heuse darkride, vergelijkbaar met Fata Morgana in de Efteling. Dat vertelt voormalig manager Hans Post in een interview. De attractie had gerealiseerd moeten worden in een oud evenementencentrum, de zogenoemde Energiehal.



Post werkte tussen 1979 en 2001 bij Blijdorp als manager educatie en presentatie. Men had destijds een boottocht met prehistorische dieren op het oog. "Het zou een hele mooie overdekte ruimte toevoegen aan Blijdorp", vertelt Post in een aflevering van de podcast Zoo Inside.





Hij spreekt over "een permanente tentoonstelling van een oerlandschap met bootjes erdoorheen". Bovendien zou er hoogteverschil aan toegevoegd worden. "Het was de bedoeling om op twee, drie verdiepingen een bootjestraject te laten draaien."



Controversieel

Blijdorp keek daarbij met een schuin oog naar Fata Morgana in de Efteling, geopend in 1986. "In die tijd was het nog best wel controversieel denken om zaken die neigden naar pretparken toe te laten in dierentuinen." Post had daar zelf geen moeite mee. "Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat die dingen hand in hand gaan, als je je eigen draai eraan geeft."



Het concept voor de darkride met dino-animatronics was behoorlijk concreet. "Er is een heel draaiboek voor gemaakt, een compleet ontwerpplan." Toch is het idee uiteindelijk nooit uitgevoerd. In oktober 1999 werd de Energiehal gesloopt. Tot op de dag van vandaag heeft Blijdorp zich niet meer gewaagd aan het neerzetten van een pretparkattractie.

