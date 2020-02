Attractiepark Toverland

Experiment: Toverland draait popmuziek in middeleeuws themagebied

Toverland heeft een opvallende wijziging toegepast in het middeleeuwse themagebied Avalon. In plaats van sfeervolle themamuziek worden daar sinds kort popnummers gedraaid van artiesten als ABBA, Robbie Williams, Tom Jones en Rowwen Hèze. Het gaat om een proef, vertelt een voorlichtster aan Looopings.



Wie vandaag de dag door Avalon wandelt, langs wing coaster Fenix en boottocht Merlin's Quest, kan zomaar de Tom Jones-hit Sex Bomb horen. Ook Ed Sheeran, The Corrs, John Paul Young en de Bellamy Brothers staan in de nieuwe afspeellijst. "Het is easy listening-muziek, met bekende nummers van bekende artiesten", licht de woordvoerster toe.





Voorheen luisterden bezoekers in en rond restaurant The Flaming Feather naar een soundtrack van de Duitse firma IMAscore, speciaal gecomponeerd voor Toverland. Nu lijkt het alsof een bouwvakker per ongeluk Sky Radio liet aanstaan. Die keuze staat natuurlijk haaks op de gedachte dat Toverland een magische plek is waar bezoekers kunnen ontsnappen aan de werkelijkheid van alledag.



Verschrikkelijk

Fans reageren dan ook furieus op social media. "Please, doe dit niet!", meldt ene Stef op Twitter. "What the fuck", aldus Ryan Diepstraten. "Het is echt verschrikkelijk", vindt Matteo. "De sfeer is helemaal verdwenen!" Thijs: "Dit kan echt niet!" Arjen Boerman: "Gewoon niet doen." Jensie: "Ik begreep het ook niet."



"Muziek in themaparken zou uniek moeten zijn", oordeelt Steve. "Moeten ze niet doen", zegt Daniel. "Bah, weg sfeer!", schrijft Benjij Lambrecht. "Toverland is toch een themapark?!", vraagt Devlin zich af. "Ze hebben toch niet voor niets eigen muziek laten componeren?" Robert Versteeg: "Zonde." Simon de Bruijn: "Ik dacht dat het een grap was. Maar nee. Wie heeft dit nou weer verzonnen? Bagger!" Ook de officiële Toverland Fansite is naar eigen zeggen teleurgesteld.



Signaal

Gezien de massale kritiek lijkt het aannemelijk dat de originele muziek snel weer terugkeert, al wil Toverland daar nog geen uitsluitsel over geven. "We vinden het altijd fijn als mensen met ons meedenken", reageert het park op Twitter. "We zetten het signaal door naar onze operationele collega's."

