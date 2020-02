Gardaland Resort

Italiaans pretpark Gardaland sluit aquarium in verband met coronavirus

Het aquarium van het Italiaanse pretpark Gardaland blijft voorlopig dicht. Vanwege de uitbraak van het coronavirus in de Italië heeft de regionale overheid besloten dat toeristische attracties de komende tijd gesloten moeten blijven. Daaronder valt ook Gardaland Sea Life.



In het noorden van Italië zijn ruim 150 mensen besmet met het virus. Er vielen tot nu toe zes doden. De Noord-Italiaanse regio Veneto, waar Gardaland ligt, neemt daarom een groot aantal maatregelen. Verschillende dorpen gingen in quarantaine. Scholen werden gesloten en openbare evenementen, zoals sportwedstrijden, werden afgelast.





"Wij informeren u dat Gardaland Sea Life vanwege de verordening in de regio Veneto gesloten blijft tot en met 1 maart", staat op de officiële website van het attractiepark. Die datum is nog onder voorbehoud. Gardaland zelf blijft in deze tijd van het jaar sowieso dicht. Alleen het aquarium is het hele jaar door geopend.

