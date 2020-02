Disneyland Paris

Creatieve fan maakt zelf rugzak van boodschappentassen Disneyland Paris

De herbruikbare boodschappentassen van Disneyland Paris zijn niet alleen geschikt om souvenirtjes in te vervoeren. Een creatieve fan heeft onlangs zelf een rugzak gemaakt met behulp van negen Disney-tassen. Hij was er twee dagen mee bezig. Op Twitter verschenen foto's van het eindresultaat.



"Geoffrey maakte deze ongelofelijke rugzak van negen herbruikbare plastic tassen, na twee dagen intensief werken", meldt fansite ED92. "Onze volgers hebben fantastische talenten. Knap gedaan." Op de rugzak staan herkenbare elementen uit de Disney-parken, waaronder het kasteel van Doornroosje.





De herbruikbare tassen van Disneyland Paris vervingen vorig jaar de plastic zakjes die decennialang gratis werden weggeven. Voor een kleine tas betalen bezoekers nu 1,50 euro. Een middelgrote tas kost 2 euro en een groot exemplaar 3 euro. De maatregel is bedoeld om het milieu te sparen.









