Attractiepark Rotterdam

Attractiepark Rotterdam start eindelijk met bouw reuzenrad

Attractiepark Rotterdam is eindelijk gestart met de bouw van een enorm reuzenrad. Eigenaar Hennie van der Most nam het 45 meter hoge rad begin 2017 over van Walibi Belgium, waar de attractie sinds 1979 stond. Nu - ruim drie jaar later - verschijnt het gevaarte weer ten tonele.



Het 41 jaar oude reuzenrad, destijds gefabriceerd door de Nederlandse firma Vekoma, is de afgelopen tijd helemaal opgeknapt. De attractie moet één van de blikvangers worden van Attractiepark Rotterdam. Waarschijnlijk gaat het echter nog een poos duren voordat de eerste bezoekers van het uitzicht kunnen genieten.





ZIE OOK: Reuzenrad uit Walibi Belgium verhuist naar Nederlands attractiepark



Want hoewel de turquoise steunpilaren al op hun plek staan, worden de spaken van het rad pas over een paar maanden geplaatst. "Eerst moet het laatste gedeelte van ons speeldek overeind gezet worden", meldt een woordvoerder van het Rotterdamse pretpark aan Looopings.



Songfestival

Eigenaar Van der Most wil de toeristische trekpleister het liefst operationeel hebben voordat het Eurovisiesongfestival plaatsvindt in Rotterdam. Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. Het liedjesfestijn duurt van dinsdag 12 tot en met zaterdag 16 mei.



De bouw van Attractiepark Rotterdam wordt gekenmerkt door vertragingen en andere tegenvallers. Het park had al jaren af moeten zijn, maar op dit moment is alleen een uitkijktoren met een restaurant gereed. Verschillende topattracties die eerder waren aangekondigd, zijn later weer geannuleerd.













ZIE OOK: Attractiepark Rotterdam plaatst opvallende entreepoort