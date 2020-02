Disneyland Paris

Geen nieuwe pins in Disneyland Paris door coronavirus

Vanwege het coronavirus moet Disneyland Paris het uitbrengen van nieuwe pins uitstellen. Het was de bedoeling om komend weekend twee nieuwe pins te introduceren gebaseerd op de Pixar-animatiefilm Onward. Pinverzamelaars zullen echter wat langer geduld moeten hebben.



"Wegens de uitbraak van het coronavirus in China hebben onze leveranciers hun activiteiten op bevel van de Chinese regering stopgezet", laat Disneyland weten in een verklaring. Disney-pins worden gemaakt in China. "Ondanks dat de fabrieken binnenkort weer opengaan, moeten we jullie helaas melden dat de verkoop van de Onward-pins op zaterdag 29 februari niet doorgaat."





De twee pins van respectievelijk 8 en 7 euro tonen de hoofdrolspelers van de film, Ian Lightfoot en Barley Lightfoot. Een nieuwe verkoopdatum is nog niet bekend. Onward gaat in Nederland op woensdag 4 maart in première.





