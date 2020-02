Dolfinarium

Dolfinarium vervangt zeeleeuwenshow door educatieve voorstelling

De klassieke zeeleeuwenshow in het Dolfinarium is vervangen. Sinds 2016 konden bezoekers kijken naar de voorstelling Avontureneiland en het Magische Amulet. Dit jaar kiest het Gelderse dierenpark voor een educatievere invulling, meldt een woordvoerder aan Looopings.



Het ietwat infantiele verhaal heeft plaatsgemaakt voor een meer inhoudelijke presentatie over het gedrag van zeeleeuwen. "Enkele jaren geleden hebben we ervoor gekozen om nog meer te focussen op educatie", zegt de voorlichter. Vorig jaar openden al twee nieuwe educatieve ruimtes. "Dit jaar zijn twee van onze hoofdvoorstellingen aan de beurt."





Naast de nieuwe dolfijnenshow Oceanica is er dus een nieuwe zeeleeuwenshow. "Je leert meer over de bijzondere sprongen die zij kunnen maken, hoe gemakkelijk zij zich door het water voortbewegen en hoe zij bijvoorbeeld visjes vangen in het donker."



Dagelijks

Het nieuwe Dolfinarium-seizoen begon op 15 februari. Tot eind oktober is het park dagelijks geopend, met uitzondering van doordeweekse dagen in maart.

