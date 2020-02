Efteling

Efteling opent wildwaterbaan Piraña een maand eerder dan gepland

De Efteling heeft goed nieuws voor bezoekers die het niet erg vinden om een beetje nat te worden. Wildwaterbaan Piraña gaat veel eerder open dan tot nu te werd aangekondigd. Vanaf morgen, zaterdag 29 februari, is de waterattractie weer toegankelijk.



Eigenlijk zou de Piraña pas op zaterdag 28 maart weer opengaan na een onderhoudsbeurt. "Het onderhoud is eerder afgerond dan gepland", zegt een woordvoerder. "Wie durft, kan komend weekend de woeste waterrivier alweer trotseren."





Al met al duurde de jaarlijkse wintersluiting bij de Piraña dit keer een stuk korter dan gewoonlijk. Normaal gesproken blijft de attractie van half november tot eind maart dicht. Nu begonnen de werkzaamheden begin december pas.



Testritten

Voorlopig blijft De Vliegende Hollander nog wel gesloten. Volgens de onderhoudskalender is de waterachtbaan vanaf donderdag 5 maart weer operationeel. Er vonden de afgelopen dagen al wel testritten plaats.

