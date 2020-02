Attractiepark Toverland

Toverland deelt vrijkaarten uit vanwege gesloten attracties

Bezoekers van Toverland hebben vandaag onverwachts een gratis entreebewijs ontvangen. Bij de uitgang deelden medewerkers vrijkaarten uit, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Door het slechte weer waren veel buitenattracties vanmiddag urenlang gesloten.



Zo kampten houten achtbaan Troy, wing coaster Fenix en spinning coaster Dwervelwind met problemen door de wind. Ook boottocht Merlin's Quest, bobsleebaan Maximus' Blitz Bahn en lanceerachtbaan Booster Bike waren om die reden dicht.





"De directie heeft besloten om alle bezoekers die vanmiddag in Toverland waren een terugkomticket aan te bieden voor het zomerseizoen", zegt de voorlichtster. Het zomerseizoen start officieel op zaterdag 28 maart. Tot die tijd is het volledige park al geopend tijdens de voorjaarsvakantie en in de weekenden van maart, onder de noemer 'pré-seizoen'. De kassaprijs bedraagt 29,50 euro.



Wildwaterbaan

Zaterdag, tijdens de eerste volwaardige openingsdag van het jaar, waren 's ochtends en 's middags ook al enkele achtbanen tijdelijk buiten bedrijf vanwege de wind. Ze konden na enkele uren weer geopend worden. Wildwaterbaan Djengu River blijft tot nader order sowieso dicht vanwege een kapot onderdeel.

