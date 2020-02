Efteling

Video: Efteling-carnavalswagen maakt indruk in lichtjesoptocht

Een carnavalswagen met een Efteling-thema heeft de eerste prijs binnengesleept bij een jaarlijkse lichtjesoptocht in Brabant. Carnavalsvereniging B.C. Deen bouwde maandenlang aan een wagen met bekende Efteling-figuren als Pardoes en de Sprookjesboom.



Ook Joris en de Draak, Baron 1898 en de Pagode kregen een plek op de kar, die dit jaar meereed in optochten in de dorpen Lepelstraat (De Stroat), Heerle (Puitelaand) en Steenbergen (Strienestad). Geplande optochten in De Heen (Strienedurpke) en Oudenbosch (Puitenol) gingen niet door vanwege het slechte weer.





Speciaal voor een traditionele avondparade in Standdaarbuiten (Zwammegat) op zaterdag 22 februari was de wagen ook voorzien van lichtjes en andere speciale effecten. Er werd maar liefst 2,5 kilometer aan lichtslangen voor gebruikt.



September

Uiteindelijk won B.C. Deen daar de eerste prijs in de categorie kleine wagens. Het bouwteam bestond uit twaalf volwassenen en drie kinderen. Zij begonnen in september met bouwen.

