Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Vanaf dit jaar rookverbod in Attractiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen voert dit jaar een algemeen rookverbod in. Bezoekers mogen vanaf de start van het nieuwe pretparkseizoen nergens meer roken, met uitzondering van vier afgebakende rookzones. Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings.



Tot nu toe was het opsteken van een sigaret alleen uit den boze in de wachtrijen en overdekte locaties. De nieuwe regel wordt geïntroduceerd door de pas aangetreden directeur van Slagharen, Dave Storm. "Ik verwacht dat we in de toekomst de sigaret helemaal in de ban zullen doen", zegt hij in een reactie. Het nieuwe seizoen start op vrijdag 27 maart.





De vier rookplekken bevinden zich bij familieachtbaan Mine Train, voor entertainmentlocatie Music Hall, naast gokhal Lucky Nugget en in themadeel Jules Verne Adventureland. Het aangescherpte beleid geldt niet in het aangrenzende vakantiepark van Slagharen. Daar mag in de openlucht nog wel overal gerookt worden.



Hellendoorn

Met ruim één miljoen bezoekers per jaar is Slagharen het op twee na best bezochte pretpark van Nederland, na de Efteling en Duinrell. Eerder kozen Avonturenpark Hellendoorn, Sprookjeswonderland Enkhuizen, Julianatoren en Drouwenerzand al voor een rookverbod, op enkele aparte rookzones na.



Hetzelfde geldt voor de dierentuinen Burgers' Zoo, Apenheul, DierenPark Amersfoort en Wildlands Adventure Zoo Emmen. Alleen in de Amsterdamse dierentuin Artis mag helemaal nergens meer gerookt worden: daar zijn zelfs geen rookzones.

