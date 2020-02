Park of Poland

Gigantisch zwemparadijs geopend in Polen: Europa's langste waterglijbaan

In Polen is deze week het grootste overdekte waterpark van Europa geopend, met Europa's langste waterglijbaan. Waterwereld Suntago omvat 17 glijbanen, enkele wildwaterbanen, 18 zwembaden met een totale oppervlakte van 3500 vierkante meter, 12 sauna's en verschillende restaurants.



Het zwembad bestaat uit de drie themagebieden Jamango, Relax en Saunaria. Per dag is er plek voor 15.000 bezoekers. Wie door het park loopt, komt zevenhonderd echte palmbomen tegen. Er is ook een bescheiden buitengebied.





Eén van de bandenglijbanen - Jungle Eclipse - heeft een lengte van 320 meter: een Europees record. "Het is alsof je vanaf de top van de Eiffeltoren naar beneden glijdt", staat op de site van het park. De attractie werd gebouwd door de Turkse firma Polin Waterparks. Er geldt een minimale lengte van 1.20 meter.



Hotel

Suntago ligt op iets meer dan een half uur rijden van de hoofdstad Warschau. Het is de eerste fase van het project Park of Poland. Later dit jaar moet een bijbehorend hotel opengaan. Bezoekers kunnen nu al blijven slapen in een vakantiepark met bungalows. Verblijfsgasten krijgen 10 procent korting op tickets.



Er lijkt veel animo te zijn voor de nieuwe trekpleister. Voor donderdag 20, vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 februari zijn alle entreekaarten al uitverkocht, waarschuwt men op social media.



Achtbanen

Polen timmert behoorlijk aan de weg op het gebied van toerisme. Pretparken schieten de laatste tijd als paddenstoelen uit de grond. Zo is de Vlaamse Plopsa Group momenteel bezig met een tweede park in Polen, ook bij Warschau. Komende zomer moet een nieuw historisch themapark opengaan. Het land huisvest al het attractiepark met de meeste achtbanen van Europa: Energylandia. De eerste draaiende waterglijbaan van Europa opende onlangs ook in Polen.

