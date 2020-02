Walibi Holland

Pretparkfan start stickeractie tegen Walibi-achtbaan Condor

Sommige pretparkfans gaan wel heel ver om hun mening te uiten. Iemand met een enorme hekel aan de beruchte achtbaan Condor in Walibi Holland is een stickeractie gestart. Dat is te zien op een anoniem Instagram-account met de naam gegencondor.



"Voor iedereen die genoeg heeft van dit hoofdpijnveroorzakende gedrocht van een attractie", staat op de pagina. "Weg met El Condor." Op verschillende plekken in Nederland werden stickers achtergelaten met de naam van de pagina en een zwart-witfoto van de Condor erop.





In de beschrijving wordt de omstreden attractie onder meer "paracetamolcoaster" en "hoofdpijnachtbaan" genoemd. De initiatiefnemer zegt pas tevreden te zijn als de baan wordt platgegooid.



Haatreacties

De Condor is een hangende achtbaan van de Nederlandse fabrikant Vekoma, geopend in 1994. Tot 2014 heette de attractie El Condor, met lidwoord. De baan staat bekend als één van de pijnlijkste rollercoasters van Europa. Wanneer Walibi een foto van de attractie op social media zet, levert dat stelselmatig talloze haatreacties op.



Een woordvoerster van het pretpark moet de stickerplakker teleurstellen: er zijn geen plannen om de Condor af te breken. "Grappig om te zien dat mensen zo passioneel kunnen reageren op één van onze achtbanen", laat ze aan Looopings weten.



Nieuwe treinen

"Gelukkig wordt de baan in 2021 voorzien van gloednieuwe treinen", vult de voorlichtster aan. "En als deze persoon liever een heel soepel ritje heeft, probeer dan vooral onze nieuwe achtbaan Untamed eens uit."

















