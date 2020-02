Bobbejaanland

Bobbejaanland: geen juridische stappen na inbraakvideo

Bobbejaanland onderneemt geen juridische stappen na het verschijnen van een YouTube-video waarin te zien is hoe jongeren 's nachts inbreken bij het pretpark. Leden van het onbekende YouTube-kanaal Brokko TV lieten onlangs zien hoe makkelijk het is om het park stiekem binnen te komen.



Het nachtelijke bezoek resulteerde in een warrig filmpje van acht minuten. De youtubers weten doodeenvoudig in te breken door over een schutting te klimmen. Eenmaal binnen betreden ze een onderhoudsruimte met technische apparatuur en achtbaanonderdelen.





Uit de beelden blijkt dat de videomakers weinig kaas gegeten hebben van het park. Zo denken ze dat Bobbejaanland werkt aan een nieuwe achtbaan, terwijl de attractie in kwestie - triple-launch coaster Fury - vorig jaar al in gebruik genomen is.



Beveiliging

"We zagen deze video in de loop van januari", vertelt een woordvoerster van Bobbejaanland aan Looopings. "We zetten geen juridische stappen. Wel werken we continu aan de beveiliging van het park."



Enkele jaren geleden brak het Nederlandse YouTube-kanaal StukTV al 's nachts in bij Bobbejaanland. Ook toen was er geen beveiliging te zien.

