Vakantiepark en attractiepark Duinrell

Muziekfestival met tributebands, foodtrucks en attracties in Duinrell

Duinrell organiseert een groot muziekfestival met verschillende tributebands. Op zondag 10 mei vindt in het Wassenaarse attractiepark de eerste editie van het One Two Tribute Festival plaats. Alle attracties zijn ondertussen gewoon geopend.



Tributebands brengen een ode aan bekende popsterren. Zo speelt de Haagse rockband The Clarks muziek van onder andere Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones en Golden Earring. ABBA Tribute zorgt voor bekende hits als Dancing Queen en Waterloo.





ZIE OOK: Toverland organiseert muziekfestival met André Hazes



Mary Amora, die in 2001 de Soundmixshow won, treedt op als Tina Turner. Merante van Amersfoort, bekend als winnares van de talentenjacht My Name Is op RTL 4, imiteert Amy Winehouse. Verder kunnen bezoekers kijken naar een André Hazes-lookalike en een Michael Bublé-imitator. De artiesten worden begeleid door een liveband.



Gratis

Duinrell belooft "een heerlijk festivalsfeertje op een unieke locatie". Er zijn ook foodtrucks aanwezig. Het evenement duurt van 10.00 tot 18.00 uur. Entreekaarten worden online verkocht voor 24,95 euro. Abonnementhouders van Duinrell mogen gratis naar binnen.



Eerder deze week kondigde Toverland ook al een muziekfestival aan, dat vijf dagen later plaatsvindt. Daar is de echte André Hazes te gast.





ZIE OOK: Duinrell vernieuwt ingang, oudste restaurant en camping in 2020