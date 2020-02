Efteling

Onbeperkt volle Efteling-spaarkaarten bij Albert Heijn door trucje

Dankzij een trucje is het mogelijk om onbeperkt volle spaarkaarten te bemachtigen voor de landelijke Efteling-kortingsactie bij Albert Heijn. Klanten van de supermarktketen kunnen deze week sparen voor korting op Efteling-tickets. Ze ontvangen bij elke 5 euro aan boodschappen één Efteling-zegel.



Bij vier zegels is een spaarkaart vol. Wie de officiële Albert Heijn-app gebruikt om zegels te sparen en entreebewijzen te kopen, beschikt over een oneindig aantal volle spaarkaarten. Eén Efteling-ticket voor het laagseizoen kost 28,50 euro. De app ziet dat aankoopbedrag weer als uitgegeven geld bij Albert Heijn, goed voor vijf níeuwe Efteling-zegels.





Bij elke aankoop ontvangen gebruikers dus steeds een volle spaarkaart. Op die manier blijft het voordelige Efteling-tarief altijd geldig, zolang de actie loopt. De optie werkt alleen via de app. Zegels sparen kan tot en met zondag 1 maart. Tot en met maandag 1 juni mogen volle spaarkaarten ingeleverd worden bij de kassa van Albert Heijn.



Twee soorten

Dit jaar kunnen Albert Heijn-klanten kiezen voor twee verschillende soorten Efteling-kaarten. Een flexibel ticket van 32,50 euro is elke dag geldig tot en met half november. Daarnaast is er een laagseizoenticket voor 28,50 euro. Zo'n toegangsbewijs is niet geldig in juli en augustus en tijdens weekenden en vakanties in september, oktober en november.



Albert Heijn adverteert met de tekst "tot 12,50 euro korting op Efteling-tickets". Dat geldt voor de reguliere kassaprijs van het attractiepark, die dit jaar schommelt tussen 38 en 45 euro. Via de officiële Efteling-site zijn kaarten verkrijgbaar vanaf 36 euro.





