Nieuws

Nieuw Zeeuws attractiepark haalt oud-Efteling-directeur Bart de Boer aan boord

Niemand minder dan voormalig Efteling-directeur Bart de Boer is betrokken bij een plan voor een nieuw Zeeuws attractiepark. De Chinese investeerder Fantawild heeft interesse om in Zeeland een groot themapark te bouwen. De Boer, tussen 2008 en 2013 algemeen directeur van de Efteling, wordt gevraagd om advies.



Dat vertelt hij in gesprek met Looopings. "Ik weet zo langzamerhand aan welke criteria een attractiepark moet voldoen om succesvol te worden", aldus De Boer. "Dat is mijn bijdrage aan het project. Er zijn serieuze gesprekken. Of het doorgaat, hangt af van een heleboel dingen."





ZIE OOK: 'Chinezen willen groot pretpark bouwen in Zeeland'



Op dit moment wordt gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek. "We kijken naar de bereikbaarheid, de locatie, hoeveel mensen er in de omgeving wonen, wat de mogelijkheden zijn om te investeren, welke partijen willen meedoen... Dat wordt nu allemaal onderzocht."



Achtbaan

Het is de bedoeling dat de Chinezen zelf vier vijfde van het totale investeringsbedrag ophoesten. De rest zou door andere investeerders betaald moeten worden. "Attractieparken zijn bijzonder kapitaal- en arbeidsintensief", weet De Boer. "Je hebt ontzettend veel geld nodig om meteen een goede start te kunnen maken. Met één achtbaan en één huisje van Roodkapje ben je er niet."



Over het thema van het toekomstige park zijn nog geen beslissingen genomen. "Daarvoor is het nog te vroeg. Imagineering is natuurlijk een vak. Zeeland heeft een rijke geschiedenis, dus er zijn in ieder geval genoeg mogelijkheden om daar iets mee te doen."



Origineel

Fantawild heeft in China al tientallen pretparken uit de grond gestampt. Die zijn niet allemaal even origineel. "Maar ik ben ook in een Fantawild-park geweest in de Zuid-Chinese stad Nanning, waar allerlei Aziatische bezienswaardigheden zijn nagebouwd. Daar was ik toch wel van onder de indruk. Het is een serieuze partij, ze hebben de kennis en kunde in huis."

ZIE OOK: Efteling wilde attractie ontwikkelen samen met concurrent Europa-Park