Nieuwe kleuren voor iconische Space Shot in Walibi Holland

De hoogste attractie van Walibi Holland heeft een nieuw uiterlijk. Tot nu toe was vrijevaltoren Space Shot, die boven het hele pretpark uit torent, blauw met rood. Sinds kort is de zestig meter hoge toren grijs met rood. De verandering valt samen met het opknappen van themagebied Speed Zone.



"Schilderen op zestig meter hoogte is een spectaculaire klus", weet een woordvoerder. "Met behulp van een liftsysteem lukte het de schilders om de top te bereiken." Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond. Bovenop de toren moet nog een decoratie van een auto komen te staan.





Het parkdeel staat voortaan in het teken van "snelheid en de autowereld", vertelde een voorlichtster eerder. Naast Space Shot krijgen ook thrillride G-Force, kinderattractie Space Kidz, achtbaan Goliath en restaurant Mission Control een opknapbeurt. De laan met overdekte spellen wordt voortaan Game Street genoemd in plaats van Winner's Circle.



Ontwerpen

Voor de ontwerpen werkt Walibi samen met de Leisure Expert Group, vorig jaar al verantwoordelijk voor het vernieuwen van het Wilderness-gebied. Het park gaat op zaterdag 4 april weer open.





