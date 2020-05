Attractiepark Toverland

Optimisme overheerst bij Toverland ondanks schuld van 46,5 miljoen euro

Ondanks een schuld van tientallen miljoenen euro's, het uitstellen van betalingen en het niet halen van financiële doelstellingen ziet Toverland de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Het nieuwe jaarverslag van het Limburgse attractiepark schetst geen rooskleurig beeld, maar de directie meldt - net als vorig jaar - dat het bedrijf wel degelijk financieel gezond is.



Terwijl het bezoekersaantal steeg naar 862.000 gasten - een stijging van 6 procent - daalde de nettowinst van 728.978 euro in 2018 naar 137.720 euro in 2019. Toverland sloot het kalenderjaar af met een totale schuld van 46,5 miljoen euro. Een jaar eerder was dat 46,8 miljoen euro.





"Er is wel degelijk schuld afgelost, maar het eindbedrag is nagenoeg gelijk gebleven vanwege de aankoop van nieuwe stukken grond", legt een woordvoerster uit. "Zo hebben we nog meer plek om de groei van Toverland te faciliteren en te waarborgen."



Afspraken

Toverland heeft op meerdere punten niet kunnen voldoen aan financiële afspraken met de huisbankier. De zogeheten net debt/EBITDA-ratio, die de verhouding aangeeft tussen de inkomsten en de schuldenlast, was 6,63, terwijl die 6,25 had moeten zijn. De operationele kasstroom bedroeg 6,64 miljoen euro, maar met de bank was 7,25 miljoen euro afgesproken.



Als reden noemt Toverland "tegenvallende bezoekersaantallen in de zomer, ten gevolge van het hete weer". De bank heeft een waiver verstrekt voor de overschrijdingen, wat inhoudt dat het niet nakomen van de afspraken wordt gedoogd. "Ook voor 2020 zijn de ratio's in lijn gebracht met de plannen", staat in het document.



Groeistrategie

De voorlichtster vult aan dat de schuld van Toverland "goed in balans is met de bezittingen". "De schuldomvang is in lijn met onze groeistrategie." Ze benadrukt ook dat de EBITDA - inkomsten voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen - met 9 procent is gestegen ten opzichte van 2018.



Eigenlijk zou Toverland de gemeente Horst aan de Maas uiterlijk eind augustus 3,6 miljoen euro moeten betalen voor het aankopen van een stuk grond. Die betaling wordt minimaal een jaar uitgesteld. Er geldt wel een rente van 2,25 procent.



Investeerders

Eind 2020 zal 4 miljoen euro aan obligaties afgelost moeten worden. Dat wil Toverland financieren door nieuwe obligaties uit te geven, voor hetzelfde bedrag. De directie is niet bang dat partijen nu terughoudend zullen zijn om in het park te investeren. "Een groot aantal van de huidige obligatiehouders heeft al aangegeven dat ze hun obligatielening door zullen rollen." Voor een eventueel restant worden nieuwe investeerders benaderd.



Door het coronavirus is Toverland al ruim negen weken dicht. Dat zorgt voor een nieuwe uitdaging. Om de financiële klap op te vangen, is het aantal hulpkrachten afgeschaald en worden "investeringen en kosten zo veel mogelijk uitgesteld".



Extra krediet

Zo vraagt men uitstel van betaling van belastingen aan. Ook schulden aan de bank en andere kredietverstrekkers worden de komende tijd niet afbetaald. Er "zal uitstel van betalingen van de aflossingen voor een periode van zes maanden geregeld worden", schrijft Toverland. "En er wordt ook extra krediet aangetrokken." Met één financier is afgesproken dat er indien nodig tijdelijk extra geld ter beschikking gesteld kan worden voor de periode tot het hoogseizoen van 2020.



In het jaarverslag, dat eind maart is opgesteld, noemt Toverland de situatie omtrent corona "zeer onzeker". "De gevolgen voor de organisatie zijn nog niet volledig te overzien. Hierdoor resulteert een materiële onzekerheid ten aanzien van de continuïteit van de organisatie als gevolg van de coronacrisis."



Impact

Algemeen directeur Jean Gelissen jr. benadrukt in gesprek met Looopings dat er inmiddels een openingsdatum bekend is: vanaf 19 mei zijn bezoekers weer welkom. "Het coronavirus heeft natuurlijk grote impact op alle attractieparken, zo ook bij Toverland. Onze continuïteit is echter gewaarborgd."



Toverland laat zich niet uit het veld slaan. "Met alle maatregelen die we zelf nemen, de mogelijkheden vanuit de overheid en de mogelijkheden om tijdelijke extra liquiditeiten aan te trekken, doen we er alles aan om de continuïteit te waarborgen", luidt de conclusie in het jaarverslag. "De directie ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet."

