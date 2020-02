Attractiepark Toverland

Weer nieuwe kaart bij restaurant Toverland: dit staat er op het menu

Toverland blijft sleutelen aan het menu van themarestaurant The Flaming Feather. Voor de derde keer in anderhalf jaar tijd introduceert men een nieuwe menukaart. Daarop staan onder andere ossenhaaspuntjes, kibbeling, scampi's en verschillende soepen en salades.



Bezoekers kunnen nu kiezen uit drie verschillende soorten planken met vlees, vis of een combinatie van beide. Voor vleesliefhebbers zijn er gemarineerde ossenhaaspuntjes, een gemarineerde kippendijspies en spareribs. Wie van vis houdt, krijgt vis van de dag, kibbeling van kabeljauw en scampi's in knoflook voorgeschoteld. Eén plank voor twee personen kost 45 euro.





Ook zijn er keuzemenu's met als hoofdgerecht vis of een ossenhaasspies en als dessert crème brûlée of dame blanche. Bij de voorgerechten kan gekozen worden uit tomatensoep met pesto, Indiase rode currysoep met geitenkaas, carpaccio van rund en een taartje van gepocheerde zalm. De driegangenmenu's kosten met soep 29,50 euro en met een ander voorgerecht 35,50 euro.



Poké bowl

De rest van de kaart bestaat uit gerechten die los besteld kunnen worden, waaronder geitenkaas met rucola, Italiaanse ham, Franse uiensoep, rundvleessoep, kipsalade, mangosalade, een hamburger met gegrilde groenten en een vegetarische burger met zoete aardappelfriet. Tijdens lunchtijd - van 12.00 tot 16.00 uur - biedt men ook brood met eiersalade, geitenkaas of rundvleeskroketten aan, net als een poké bowl met pikant rundvlees.



Om de keuken niet te overbelasten, mogen per tafel maximaal vier verschillende voor- of hoofdgerechten besteld worden. The Flaming Feather, gelegen in het middeleeuwse themagebied Avalon, is het enige restaurant in Toverland met bediening aan tafel. Het etablissement opende in de zomer van 2018.



All-you-can-eat

Een all-you-can-eat-concept met spareribs, dat vorig jaar geïntroduceerd werd, is van de kaart gehaald. Bij de naastgelegen eetgelegenheid Smouldering Roast staan verschillende soorten kip op het menu, onder de noemer Crispy Chicken Club. Kennelijk is een proef die afgelopen najaar plaatsvond succesvol verlopen.













