Attractiepark Toverland

Geen onbeperkt spareribs meer in Toverland

Toverland stopt na minder dan een jaar alweer met het aanbieden van onbeperkt spareribs eten. In het voorjaar van 2019 introduceerde het Limburgse attractiepark een all-you-can-eat-optie in themarestaurant The Flaming Feather. Bezoekers konden voor 19,50 euro per persoon zo veel spareribs consumeren als ze wilden.



"We merkten dat er vraag naar was", zei een woordvoerster destijds. Toch staat de optie vanaf komend weekend, als het nieuwe pretparkseizoen van start gaat, niet meer op het menu. "Het oude all-you-can-eat-concept voor de spareribs past niet meer bij onze vernieuwde kaart", legt de voorlichtster uit.





ZIE OOK: Aanvallen! Toverland introduceert onbeperkt spareribs eten



Toverland presenteert voor de derde keer in anderhalf jaar tijd een nieuwe kaart bij The Flaming Feather. "Daarop staan een hoop nieuwe gerechten en concepten."



Flinke portie

Hongerige gasten die zin hebben in spareribs, hoeven zich volgens de woordvoerster geen zorgen te maken. "De aangeboden portie blijft gelukkig flink. En er komt een nieuw soort spareribs, nog smakelijker dan voorheen."



De prijs blijft gelijk. Voor één portie 'Kentucky spareribs' met friet, een halve maiskolf, warme groenten en knoflooksaus zijn bezoekers 19,50 euro kwijt.

ZIE OOK: Toverland start pretparkseizoen zonder wildwaterbaan