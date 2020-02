Nieuws

'Chinezen willen groot pretpark bouwen in Zeeland'

Een Chinese investeerder toont interesse in het bouwen van een pretpark in Zeeland. Dat beweert Léon Overdulve, directeur van het Zeeuwse offshorebedrijf OOS International. Hij heeft contact met de Chinese keten Fantawild, die in China tientallen pretparken uit de grond heeft gestampt.



Een attractiepark in Nederland zou een volgende stap zijn. Er staan nog geen concrete plannen op papier, maar Overdulve is naar eigen zeggen al wel op zoek naar een locatie in Zeeland. Hij heeft dankzij zijn bedrijf intensief contact met Chinese partners. Zo kwam hij het project op het spoor





Het idee kwam voor het eerst ter sprake in een aflevering van de tv-serie De Leeuw van Zeeland op RTL 7, over het reilen en zeilen van OOS International. "Het zijn pretparken ala Efteling, Walt Disney, die kopiëren ze gewoon", zegt Overdulve over de werkwijze van de Chinezen.



Serieus geïnteresseerd

Twee jaar geleden had hij een etentje in China, waar een vertegenwoordiger van een investeringsmaatschappij bij aanwezig was. "Die hebben 26 pretparken gebouwd in China en ze gaan er nog 28 bouwen." Tijdens het diner noemde Overdulve de provincie Zeeland als een plek waar steeds meer toeristen komen. "En die man was serieus geïnteresseerd. Hij zei in één keer: moeten jullie daar geen pretpark bouwen?"



Daardoor is het balletje gaan rollen. Intussen is een Zeeuwse delegatie al naar China gegaan voor een overleg. De directeur gokt op een themapark dat ongeveer half zo groot is als de Efteling, met zeker twee miljoen bezoekers per jaar. "Ik hoop dat binnen vijf jaar de eerste spa de grond in is gegaan."



Haalbaarheidsstudie

Op dit moment werkt men aan een haalbaarheidsstudie. In april wordt een delegatie van Fantawild verwacht in Zeeland. Overdulve: "Als dat echt serieuze vormen gaat aannemen, dan kun je na gaan denken." De provincie telt nu al twee kleine pretparken: Mini Mundi in Middelburg en Deltapark Neeltje Jans.





