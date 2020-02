BillyBird Park Hemelrijk

Brabants familiepark toont ontwerp voor nieuw speelgebied

Het Brabantse pretpark BillyBird Park Hemelrijk blijft investeren in avontuurlijke speelgebieden. Vorig jaar opende al de Oervallei, met glijbanen, schommels en klimrekken. Op dit moment werkt het park aan een nieuw gedeelte met de naam Ruig, op de plek van een oud touwenparcours.



"Ons touwenparcours was na twintig jaar aan vervanging toe", aldus Hemelrijk. "Op deze locatie introduceren we dit voorjaar een compleet nieuw gebied genaamd Ruig." Er komen onder andere klimnetten, touwbruggen en een vijf meter hoge glijbaan.





De spectaculairste attractie wordt een dubbele overslagschommel. "Met deze schommel draai je 360 graden rond en slinger je tot wel acht meter hoog de lucht in", meldt het park. De openingsdatum van Ruig staat nog niet vast. Er wordt gemikt op een opening in de meivakantie.



Uit de baan

De Oervallei kwam vorig jaar nog landelijk in het nieuws nadat via Looopings een verontrustend filmpje opdook van een twintig meter lange glijbaan. Te zien was hoe een jongen zo snel naar beneden gleed dat hij uit de baan vloog. Na het voorval is de attractie aangepast.

