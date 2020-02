Disneyland Paris

Australische brandweerman helpt bij evacuatie Hyperspace Mountain in Disneyland Paris

Medewerkers van Disneyland Paris hebben deze week hulp gekregen uit onverwachte hoek. Toen achtbaan Hyperspace Mountain stilviel en alle passagiers geëvacueerd moesten worden, schoot een Australische brandweerman te hulp. De man zat toevallig in de stilstaande trein.



Dat meldt een brandweerkorps uit de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales op Facebook. "Soms kun je gewoon niet ontsnappen aan je werk", staat in het bericht. "Eén van onze brandweerlieden, buiten dienst, heeft twee medewerkers geassisteerd bij het evacueren van alle passagiers in Star Wars Hyperspace Mountain."





ZIE OOK: Zorgwekkende foto: Hyperspace Mountain in Disneyland Paris ontspoord



De trein stond stil op een lift. Alle bezoekers zijn veilig naar beneden gehaald. Zijn Australische colleges zijn trots op de brandweerman. "Goed gedaan, Mark Williams."



Foto's

Williams had ook tijd om een paar foto's te maken van de decors van de overdekte rollercoaster. "Interessant om de binnenkant van de attractie te zien met de noodverlichting aan", meldt het korps.

















ZIE OOK: Hyperspace Mountain blijft probleemgeval in Disneyland Paris: weer tijdelijke sluiting