DierenPark Amersfoort

Dierentuin stuurt sms'je als olifantje is geboren

DierenPark Amersfoort houdt fans persoonlijk op de hoogte van de komst van een olifantje. In de dierentuin kan elk moment een Aziatische olifant geboren worden. Wie onmiddellijk een melding wil krijgen als het zover is, kan zich tegen betaling aanmelden voor een sms-alert.



Voor de dierverzorgers van DierenPark Amersfoort is het aftellen al begonnen. "Wij willen het moment van de bevalling niet missen, daarom slapen wij de komende tijd geregeld bij de olifanten", zegt olifantenverzorger Richard van Sluis. "Zodra moeder Indra bevalt, versturen wij meteen een berichtje aan iedereen die zich heeft aangemeld."





Vervolgens kunnen ze op de website van het dierenpark de eerste stapjes van de kleine live bekijken dankzij een webcamverbinding. "De bevalling laat zich natuurlijk niet voorspellen, dus wees erop bedacht dat je dit berichtje midden in de nacht kunt krijgen", waarschuwt Van Sluis.



Opbrengst

Geïnteresseerden sms'en het woord 'OLIFANTJE' naar het nummer 3669. Vervolgens mogen ze zelf bepalen welk bedrag ze willen doneren, met een minimum van 1 euro. De opbrengst gaat naar olifanten in het wild. DierenPark Amersfoort ondersteunt een lokaal project in Indiana dat het leefgebied van Aziatische olifanten beschermt.

