Italiaans pretpark zet klassieke achtbaan te koop

Het Italiaanse pretpark Movieland neemt opnieuw afscheid van een attractie. Vorige maand werd al bekend dat een heftige thrillride het veld moet ruimen. Nu is ook duidelijk dat het park een familieachtbaan te koop heeft gezet.



De klassieke rollercoaster Bronto Jet uit 1996 wordt aangeboden op een website met gebruikte attracties, amusement-rides.com. Movieland opende de baan in 2010. Daarvoor stond de attractie in het Schotse pretpark Loudoun Castle en het Engelse Lightwater Valley.





Bronto Jet werd gebouwd door de inmiddels verdwenen iconische Duitse leverancier Schwarzkopf. De 415 meter lange baan bestaat uit een 11 meter hoge spiraallift en een reeks scherpe bochten. In Movieland hoort de attractie bij een prehistorisch themagebied, losjes geïnspireerd op The Flintstones.



Ongeluk

Intussen is Bronto Jet verwijderd van de officiële website van het Italiaanse park. Het is de derde attractie die verdwijnt in korte tijd. De Lara Croft-attractie TR-Machine wordt vervangen door een show. Verder is de monorailbaan Back to the Backstage afgebroken naar aanleiding van een bizar ongeluk.

