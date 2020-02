Efteling

Bekende Efteling-ontwerper maakt schetsen voor enorme carnavalswagen

De bouwers van een gigantische carnavalswagen hebben hulp gekregen van een prominente Efteling-ontwerper. Karel Willemen, bekend van zijn werk voor Efteling-attracties als De Vliegende Hollander, Joris en de Draak en Symbolica, maakte een groot aantal schetsen voor carnavalsvereniging De Flierefluiters in het Brabantse dorp Hoeven.



Dat vertelt voorzitter Bas van Hoof aan Looopings. Het eindresultaat is een ruim 11 meter hoge wagen in oerthema, met kleurrijke draken en andere prehistorische fantasiewezens. "Hij is bevriend met één van onze bouwers en bood aan om ons te helpen", aldus Van Hoof. "Zo is het balletje gaan rollen."





De schetsen van Willemen zijn uiteindelijk verder uitgewerkt door Bob Martens, hoofdontwerper van De Flierefluiters. Sommige onderdelen, zoals een grote roze draak, komen helemaal uit de koker van de Efteling-bekendheid. "Hij komt al jaren bij ons kijken", zegt de voorzitter. "Dit was het eerste jaar dat hij ook tekeningen gemaakt heeft. En tijdens het bouwproces hebben we hem ook om advies gevraagd."



Droomvlucht

Willemen is van huis uit vormgever. Als decorateur en modelleur werkte hij in de jaren negentig al mee aan attracties als het Volk van Laaf, Droomvlucht, Villa Volta en Vogel Rok. Voor de carnavalsvereniging beperkte hij zich tot het tekenwerk. "Hij was wel erg geïnteresseerd in onze bouwtechniek, die weer heel anders is dan wat de Efteling doet."



In de carnavalsoptocht van Hoeven - in carnavalstijd bekend als Peejenland - eindigden De Flierefluiters afgelopen dinsdag uiteindelijk op de vierde plek bij de jury. "We hadden gehoopt op een hogere plaats, want we waren zelf erg tevreden." Voor 2021 werkt Willemen opnieuw samen met hoofdontwerper Martens, laat Van Hoof weten. Het nieuwe thema blijft voorlopig een goed bewaard geheim.





























