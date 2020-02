AquaZoo Leeuwarden

Flinke groei voor Friese dierentuin na faillissement en overname

Het gaat weer goed met de dierentuin AquaZoo bij Leeuwarden. Vijf jaar geleden werd het park failliet verklaard, maar na een doorstart is er nu reden tot blijdschap. Zo steeg het aantal bezoekers van 85.000 in 2015 naar 150.000 in 2019, bijna een verdubbeling.



AquaZoo ontstond in 1993 als Otterpark AquaLutra Leeuwarden. Tien jaar later heropende de dierentuin na een grondige metamorfose als AquaZoo Friesland. Begin 2015 ging moederbedrijf Zodiac Zoos failliet en kwam het park in handen van exploitatiemaatschappij Libéma. Die besloot flink te investeren.





Zo mocht AquaZoo dertien nieuwe diersoorten verwelkomen, waaronder ijsberen, zeeleeuwen en nijlkrokodillen. Ook kregen de dieren grotere verblijven, kwam er meer speelaanbod voor kinderen en werden de receptie, winkel en horeca vernieuwd. Het park is bovendien meer aandacht gaan besteden aan educatie over diersoorten en natuurbehoud.



750.000 snacks

Die investeringen betalen zich dus uit. Er kwamen sinds 2015 meer dan tienduizend kinderen op schoolreisje naar AquaZoo. Nog eens bijna duizend kinderen vierden hun verjaardag in de dierentuin. Gezamenlijk aten de bezoekers in vijf jaar tijd 750.000 snacks. De dieren werkten in dezelfde periode 300.000 kilo voedsel naar binnen.



AquaZoo hoopt de komende vijf jaar nog verder te groeien.

