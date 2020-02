Disneyland Paris

Disneyland Paris sloopt stationsgebouw van attractie

Het station van een attractie in Disneyland Paris is plotseling verdwenen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd het stationsgebouw van Studio Tram Tour: Behind the Magic in het Walt Disney Studios Park gesloopt. De klassieke ride krijgt een Cars-thema. Komende zomer moet de transformatie zijn afgerond.



Onderdeel van die verbouwing is het verplaatsen van het station richting Toy Story Playland. Tot nu toe stond de ingang van de attractie pal naast The Twilight Zone Tower of Terror, aan het einde van Hollywood Boulevard. Daar wordt de komende tijd een promenade aangelegd richting een groot meer, omringd door themagebieden rond Frozen en Star Wars.





De nieuwe naam van Studio Tram Tour luidt Cars Route 66 Road Trip. Eén oude scene - Catastrophe Canyon - wordt hergebruikt. Andere onderdelen van de rondrit, waaronder een post-apocalyptisch stukje Londen, keren niet terug.



Ontwerpen

Op de plek waar het station voorheen stond, zijn nu blauwe schuttingen neergezet. Daarop staan ontwerpen voor toekomstige uitbreidingen van het park. De openingsdatum van Cars Route 66 Road Trip is nog niet bekend.

























