Europa-Park

Bezoekers aan de drank: vechtpartij bij waterparadijs Europa-Park

Bij Rulantica, het waterparadijs van Europa-Park, heeft dinsdagavond een vechtpartij plaatsgevonden. Daarbij werd een beveiliger van het Duitse attractiepark in zijn hand gebeten door een bezoeker. Volgens de politie was er veel alcohol in het spel.



Vermoedelijk hebben de bezoekers zich te goed gedaan aan verschillende cocktails in een bar in het zwembad, alvorens de vlam in de pan sloeg. Na het verlaten van de waterwereld ontstond een conflict op de parkeerplaats. Daarbij zou een 22-jarige man drie van zijn vrienden hebben aangevallen. Zij raakten gewond.





ZIE OOK: Video: vechtpartij met Turken in Europa-Park



Een 40-jarige badgast werd in zijn hand gebeten en een man van 38 kreeg een klap in het gezicht. Twee bewakers van Europa-Park moesten tussenbeide komen. De herrieschopper zou ook één van hen hebben gebeten. De medewerker had vervolgens medische hulp nodig, melden regionale media.



Gearresteerd

Omdat het niet lukte om de dader ter plekke tot bedaren te brengen, werd hij meegenomen naar het politiebureau. De twintiger heeft de nacht in de cel doorgebracht. Hij is gearresteerd voor mishandeling.



Rulantica kent drie verschillende bars met een groot aantal alcoholische versnaperingen: Skogbar, Tempel Krog en Skål Bar. Bezoekers kunnen praktisch onbeperkt drank bestellen: ze rekenen af met behulp van een polsbandje, met een maximum van 150 euro per persoon. De daadwerkelijke betaling volgt pas bij vertrek.

ZIE OOK: Europa-Park viert carnaval in zwembad Rulantica: polonaise in het water